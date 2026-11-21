Eğitim programı:

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline yönelik düzenlenen 5 günlük Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, yapılan sınavın ardından tamamlandı.

Uygulama ve materyal tanıtımı:

Eğitim boyunca personele afet ve acil durumlarda kullanılan arama kurtarma araçları ve ekipmanları tanıtıldı. Araçların çalışma prensipleri, kurtarma malzemelerinin doğru ve güvenli kullanımı, enkaz altında arama yöntemleri ile kişisel koruyucu donanım kullanımı konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Sınav ve kazanımlar:

Eğitimin sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayan komandolar, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve beceriler kazandı. Bu eğitimler, ekip koordinasyonu ve güvenli müdahale yetkinliklerinin pekiştirilmesine katkı sağladı.

BAYBURT’TA KOMANDOLARA VERİLEN ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ TAMAMLANDI