Aktarla Köyü yolunda heyelan sonrası müdahale tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, merkeze bağlı Aktarla Köyü'nde meydana gelen heyelanın ardından yol güvenliğini sağlamak üzere hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Bölgede yürütülen taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları tamamlanarak yol platformunda stabilizasyon sağlandı.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Yetkililer, heyelanın etkili olduğu alanda öncelikle taş tahkimatı uygulandığını, ardından dolgu ile platformun güçlendirildiğini bildirdi. Uygulanan yöntemlerle zeminin desteklenmesi ve yolun taşıma kapasitesinin korunması hedeflendi.

saha çalışmaları ve güvenlik önlemleri:

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğinin sağlanması ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yerel ekiplerin müdahalesi sonucu Aktarla Köyü yolunda trafiğin daha güvenli koşullarda sağlanması amaçlanıyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZE BAĞLI AKTARLA KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN HEYELANIN ARDINDAN TAŞ TAHKİMATI VE DOLGU ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYARAK YOL PLATFORMUNDA STABİLİZASYON SAĞLADI.