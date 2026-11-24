Antakya'da otobüste yaşanan saldırı anları

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 117 numaralı özel halk otobüsünda seyir halindeyken inmek isteyen bir yolcunun şoföre saldırması sonucu otobüste panik yaşandı. Olay, Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesinde, Expo Antakya Alanı - Habibi Neccar Dağı güzergahında gerçekleşti. Saldırı anı hem bir yolcunun cep telefonu kamerasına hem de otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Seyir halindeki otobüste inmek isteyen yolcu, sürücüden burada durmasını istedi. Sürücü, cadde üzerinde rampa aşağı iniş olduğunu belirterek "burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım" dedi. Bu yanıt üzerine yolcu ısrar ederek yerinden kalktı ve şoförün yanına gidip tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; yolcunun şoföre küfür ederek saldırmasıyla otobüste arbede yaşandı.

Saldırı sırasında şoför aracı güçlükle durdurabildi. Bazı yolcular araya girerek tarafları ayırdı; arka kapı açılınca bazı yolcular otobüsten inmeye çalıştı. Olay sırasında bir kadının saldırganın üzerinde silah olduğunu söylemesi, otobüste korku ve paniği artırdı. Ön taraftaki yolcuların müdahalesiyle saldırgan otobüsten indirildi, ardından sürücü seferine devam etti.

Yolcuların ifadeleri:

Olayı cep telefonuyla kayda alan yolcu Rabia Yelkaya, yaşananları ve otobüsteki panik anlarını anlattı. Yelkaya, "Otobüsteki bir yolcu inmek istedi. Dağ Mahallesi’nde yolların yokuşlu ve kaygan olması nedeniyle şoför, ‘Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım’ dedi. Ancak yolcu oldukça gergin ve agresifti. Bir anda şoförün üzerine doğru ilerleyerek burada durmak zorunda olduğunu söylemeye başladı. Ardından şoförün üzerine çullandı. O sırada otobüs hareket halindeydi ve araç bir anda sarsıldı. Şoför de otobüsü durdurdu. Bunun üzerine birkaç yolcu harekete geçti. Arka kapı açılınca inmeye hazırlanıyorduk. O sırada elinden çocuğunu tutan bir kadın geldi ve adamın üzerinde silah olduğunu söyledi. Bunu duyduğum anda çok korktum. O anın telaşıyla video çekmeye devam etmişim, açıkçası ne yaptığımın tam olarak farkında değildim. Birkaç kişi otobüsten indi. Ön taraftaki yolcular şoförün yanında durarak şahsın otobüsten indirilmesini sağladı. Sonrasında yolumuza devam ettik. Özellikle silah olduğu söylendikten sonra otobüsteki herkes çok gerildi ve paniğe kapıldı. Kimsenin insanları bu şekilde korkutmaya hakkı yok. Hepimiz zor ve stresli süreçlerden geçiyoruz ancak kimsenin bu şekilde başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. O sırada otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı. Özellikle yanında çocuğu bulunan kadın için çok endişelendik" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde olayın kısa süre içinde yatıştırıldığı; saldırganın otobüsten indirildiği ve yolcuların bir kısmının inmeye devam ettiği görülüyor. Olayla ilgili yetkililerden veya saldırganın kimliği hakkında ek bir açıklama metinde yer almıyor.

ŞOFÖRE SALDIRI VE YOLCULARIN PANİK ANLARI HEM CEP TELEFONU KAMERASINA HEM DE OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.