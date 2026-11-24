Görünmeyeni görünür kılan Konya olay yeri inceleme ekipleri

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, suç soruşturmalarına teknik ve bilimsel katkı sunarak olay yerinde kalan en küçük izleri delile dönüştürüyor. Parmak izi, DNA ve balistik bulgularının usulüne uygun tespit ve muhafazasıyla adli makamlara güvenilir veri sunuluyor.

olay yerinde ilk müdahale ve delil toplama:

Ekipler olay yerine ulaştığında ilk öncelik güvenliğin sağlanması ve mevcut durumun korunmasıdır. Ardından genel fotoğraflama, detaylı görüntüleme ve teknik incelemeye başlanır; parmak izleri, biyolojik bulgular ve fiziksel materyaller usulüne uygun şekilde tespit edilip kayıt altına alınır. Toplanan deliller, özelliklerine göre paketlenip ilgili kriminal laboratuvarlara gönderilerek analiz sürecine aktarılır.

'Delile olan güven, devlete olan güvendir' vurgusunu yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Büro Amiri Başkomiser Mustafa Keleş, delillerin bütünlüğünün korunmasının adalet mekanizması için belirleyici olduğuna dikkat çekti. Keleş, elde edilen bulgunun bilimsel yöntemlerle incelenip diğer soruşturma verileriyle birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

görünmeyeni ortaya çıkaran yöntemler ve teknoloji:

Her temas iz bırakır prensibinden hareket eden ekipler, gözle görülemeyen izleri ortaya çıkarmak için özel kimyasal reaktifler, farklı ışık kaynakları ve gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanıyor. Örneğin kan izleri temizlenmiş olsa bile kullanılan kimyasal kan tespit solüsyonlarıyla leke izleri yeniden görünür hale getirilebiliyor. Parmak izleri ise mevcut veri tabanlarıyla karşılaştırılarak kimlik tespitinde kritik rol oynuyor.

Biyolojik materyallerden yapılan DNA incelemeleri, olayla bağlantılı kişilerin tespitinde vazgeçilmez bir araç olarak öne çıkıyor; kan, kıl veya tükürük gibi örneklerden elde edilen profiller soruşturmayı somut verilerle destekliyor. Silahla ilgili olaylarda kovan, mermi çekirdeği ve diğer balistik bulguların titiz şekilde muhafazası sonrasında laboratuvar analizleriyle silah-mühimmat bağlantıları araştırılıyor.

Teknolojinin sunduğu imkanlar, BYS gibi yerli geliştirilen parmak izi programları ve dijital kayıt sistemleri sayesinde incelemelerin hassasiyetini artırıyor. Ancak Başkomiser Mustafa Keleş'in altını çizdiği gibi, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin; personelin bilgi birikimi, tecrübesi, dikkati ve titizliği çalışmaların en önemli unsurları olmaya devam ediyor.

Vatandaşlara da çağrı yapan Keleş, bir adli olayla karşılaşıldığında olay yerinin korunmasına yardımcı olmalarını, eşyalara dokunmamalarını ve yetkililere vakit kaybetmeden bildirimde bulunmalarını istedi. Çünkü gözden kaçan küçük bir iz bile bir olayın aydınlatılmasında kilit rol üstlenebiliyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, görünmeyeni görünür kılıp izleri bilimsel verilere dönüştürerek adaletin tecellisine katkı sunmayı sürdürüyor; çalışmalar teknoloji, bilim ve mesleki tecrübenin ışığında kararlılıkla yürütülüyor.

Görünmeyeni görünür, izleri delil haline getiriyorlar