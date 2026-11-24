Farklı coğrafyadan gelen bir Dadaşın öyküsü:

Batı Afrika ülkesi Maliden üniversite eğitimi için 2022 yılında Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Mahamadou Diaby, tam 9 bin 418 kmlik bir mesafenin ardından Erzurum'a yerleşti. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Diaby, geçen dört yılda kentin gündelik yaşamına ve kültürel ritüellerine yoğun bir şekilde adapte oldu.

Diaby’nin dönüşümü yalnızca dış görünüşle sınırlı değil; yöresel kıyafetlerden potur giymeye, kahvehane sohbetlerinde Erzurum ağzıyla konuşmaya ve bölgeye özgü çay kültürünü benimsemeye kadar uzanıyor. Yerel halkla kurduğu samimi ilişkiler ve dikkat çekici tavırları, onun kenti içselleştirdiğini gösteriyor.

Günlük yaşam ve yöresel alışkanlıklar:

Genç öğrencinin anlatımında Erzurum’a dair öne çıkan unsurların başında dil ve çay alışkanlığı geliyor. Diaby, günlük konuşmalarında yöresel ifadeleri kullanmaktan çekinmiyor; en sevdiği sözlerden biri olduğunu belirttiği "Senin canın yiyim" ifadesi ve "gardaş, neyedisen" gibi konuşma kalıpları artık konuşma repertuarının parçası.

Çay tercihi de dönüşümünün simgelerinden: Diaby, yerel alışkanlıkları doğrultusunda "kıtlama" ve limonlu çayı tercih ettiğini söylüyor. Hatta Erzurum için sarf ettiği sözlerde kentin kültürel dokusunu vurgulayarak, "karlık, beyazlık, sıcakkanlı insanlar" tasvirini kullanıyor.

Soğuk iklim koşullarına rağmen potur giymeyi sürdüren Mahamadou, bu alışkanlıktan vazgeçmediğini ve zamanla bulunduğu ortama daha çok alıştığını ifade ediyor. Kendisinin sözleriyle "Dadaşlar candır, Dadaş üşümez" ve "7 yıl dolduktan sonra zaten Erzurumlu olacağım" düşüncesi, kentle kurduğu aidiyetin duygusal boyutunu özetliyor.

Mahmoudou Diaby’nin hikâyesi, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin yerel kültürlerle nasıl etkileşime girdiğine dair somut bir örnek sunuyor. Erzurum’u ziyaret eden veya yaşamayı düşünenler için onun deneyimleri, kentin sıcak insan ilişkileri ve özgün geleneklerinin güçlü bir tanıtımı niteliğinde.

Mali'den geldi Dadaş oldu: Erzurum ağzı konuşuyor, kıtlama çay içiyor, potur giyiyor