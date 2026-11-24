Çocuğun ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi: kanaldaki keçi kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Olay, 22 Kasım Pazar akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi civarında meydana geldi. Bölgede oyun oynayan bir çocuk, kanalda bir hayvan olduğunu fark ederek durumu yakındaki yetişkinlere bildirdi. Durumu görüp hayvana yardımcı olmaya çalışan çocuk, keçiyi kendi çabasıyla sudan çıkaramayınca yetkililere haber verdi.

Müdahale ve sonuç:

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek kanalda mahsur kalan keçiyi güvenli şekilde sudan çıkardı. Kurtarılan keçi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu. Olaya ilişkin olarak başka bir yaralanma veya mal kaybı bildirilmedi.

Avcılar’da itfaiye ekipleri kanala düşen keçi için seferber oldu