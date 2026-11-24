Tırın sürüklediği otomobil kazası

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Zülüflühan Mahallesi'nde tır ile bir otomobilin çarpışması sonucu tırın otomobili sürüklemesiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza yerine müdahale:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı vatandaşın bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesini sağladı ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Güvenlik önlemleri ve bölge düzenlemesi:

Kaza sonrası ekipler tarafından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı; polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde güvenliği sağlayıp trafik düzenlemesi yaptı.

ANTAKYA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.