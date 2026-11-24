Olayın seyri:
Hatay'ın İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan tüp yangını üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler hızla kontrol altına alınarak yangının eve sıçraması engellendi.
İtfaiyenin müdahalesi ve alınan önlemler:
Müdahale sırasında çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve yangının büyümesi önlendi. Ekipler, olay yerinde hızlı çalışma yürüterek tehlikenin yayılmaması için öncelikli müdahaleyi sağladı.
Tüp yangınlarında müdahalenin önemi:
Tüp kaynaklı yangınlar kısa sürede büyüyebildiğinden erken ihbar ve hızlı müdahale büyük önem taşıyor. İskenderun'daki vakada zamanında yapılan müdahale sayesinde yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü.
İSKENDERUN’DA ÇIKAN TÜP YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!