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Antakya'nın kalbi Atatürk Caddesi'nde yaşam yeniden kuruldu

Atatürk Caddesi'nde deprem sonrası inşa edilen 910 konut ve 610 ticari alanın teslimiyle Antakya merkezinde yaşam ve ticaret canlandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:01

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Antakya'nın kalbi Atatürk Caddesi'nde yaşam yeniden kuruldu

Atatürk Caddesi'nde yeniden hayat:

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde başlayan ve Hatay'da ağır yıkıma yol açan depremlerin ardından Antakya kent merkezi, enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmalarıyla yavaş yavaş eski canlılığına dönüyor. Kent merkezindeki en işlek sokaklardan biri olan Atatürk Caddesi, tamamen yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesiyle yeniden yaşamın merkezine dönüştü.

Kentsel yeniden inşa ve teslimatlar:

Enkazların kaldırılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Antakya kent merkezinde adeta yeni bir şehir kuruldu. Bu süreçte cadde üzerindeki konut ve ticari birimlerin hak sahiplerine teslim edilmesiyle sokaklarda yeniden hareket başladı. Vali Mustafa Masatlı'nın aktardığı rakamlara göre Atatürk Caddesi'nde 910'dan fazla konut, 610'dan fazla ticari alan ve 80 civarında ofis ile yaşam ve ticaret alanları tekrar faaliyete geçti.

Vali ziyaretleri ve günlük yaşamın dönüşü:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, yeni yuvalarına kavuşan Bülent ve Arzu Çuhadar ailesini ziyaret ederek hem aileyle sohbet etti hem de caddedeki esnafla bir araya geldi. Evlerin ışıklarının yanması, iş yerlerinin kepenklerinin açılması ve sokaklardaki insan yoğunluğu caddeye canlılık kazandırdı; bu dönüşüm yerel halk tarafından da dikkatle izleniyor.

Vali Masatlı, Atatürk Caddesi'ndeki canlanmayı kent ölçeğinde önemli bir gösterge olarak değerlendirdi ve şu yorumu paylaştı: "Atatürk Caddesi’nde ayağa kalkışın, aslında Hatay’ın yeniden ayağa kalkışının en güçlü göstergelerinden biri olduğuna inanıyoruz". Masatlı, hem gündüz hem gece sahada olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Bu süreç, sadece fizikî yapıların yerine konması değil; aynı zamanda kentin sosyal ve ticari yaşamının yeniden örgütlenmesi anlamına geliyor. Hak sahiplerinin yerleşmesi ve esnafın dönmesiyle Atatürk Caddesi, Antakya'nın tarihî hafızasını taşıyan önemli bir aks olarak yeniden işlev kazanıyor. Geçen süre içinde atılan adımlar, bölge sakinlerinin günlük rutininin geri gelmesine zemin hazırladı ve kentin merkezinde yeni bir hareketlilik başladı.

VALİ MUSTAFA MASATLI VE ESRA MASATLI

VALİ MUSTAFA MASATLI VE ESRA MASATLI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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