Düzce TSO'dan 12 kasım depremi anma ve uyarı mesajı

Düzce TSO yönetimi 12 Kasım 1999 depremini andı:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 12 Kasım 1999 tarihli depremin 27. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları ortak açıklamada kaybettikleri vatandaşları rahmetle andı. Açıklamalarda, şehrin yeniden toparlanma sürecinde devlet, millet ve iş dünyasının sergilediği dayanışmanın belirleyici olduğu vurgulandı.

güvenli yapılaşmanın önemi:

Şengüloğlu, 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de meydana gelen ve 7,2 büyüklüğüyle büyük yıkıma yol açan sarsıntıda çok sayıda konut ve iş yerinin ağır hasar gördüğünü hatırlattı. Aradan geçen 27 yılda kentteki yapı stokunun büyük oranda yenilendiğini belirten Şengüloğlu, "güvenli yapı en açık dersimizdir" sözleriyle deprem yönetmeliklerine uygun inşa ve güçlendirme çalışmalarının can güvenliği için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Başkan ayrıca, iş insanlarının ve yerel aktörlerin yatırımları sayesinde Düzce'nin kısa sürede ekonomik ve sosyal açıdan toparlandığını, kentin birçok noktasında yeniden yapılanmanın izlerinin görüldüğünü aktardı.

afet bilinci ve toplum dayanışması:

Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, deprem sonrasında kamu kurumları, esnaf, sanayici ve tüccarların ortak bir irade ile hareket ettiğini; üretimin sürdürülmesi, ticaretin aksamaması ve günlük yaşamın normale dönmesi için hep birlikte çaba harcandığını kaydetti. Yıldırım, bugün devam eden ekonomik faaliyetlerin bu ortak mücadelenin doğrudan sonucu olduğunu söyledi.

Yıldırım, Düzce TSO olarak afet öncesi, anı ve sonrasına ilişkin bilincin artırılmasını öncelikli çalışma alanlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Oda üyelerine yönelik eğitim ve bilgilendirme programları ile doğru davranışların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Her iki başkan açıklamalarının sonunda, 12 Kasım depreminde yaşamını yitiren vatandaşları bir kez daha rahmet ve saygıyla andıklarını ve geride kalan ailelere sabır dilediklerini bildirdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ’NİN 27. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIKLARI MESAJLARDA DAYANIŞMA, GÜVENLİ YAPILAŞMA VE AFET BİLİNCİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.