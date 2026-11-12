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Karaman’da jandarmadan İhsaniye köyü ilkokuluna kışlık kıyafet desteği

Karaman İl Jandarma Komutanlığı, İhsaniye köyü ilkokulunu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti; aileler memnun, destek çalışmaları sürecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaman’da jandarmadan İhsaniye köyü ilkokuluna kışlık kıyafet desteği

Karaman’da jandarmadan İhsaniye köyü ilkokuluna kışlık kıyafet desteği

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı İhsaniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti. Ziyaret sırasında jandarma personeli çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Ziyaretin içeriği:

Personel, okul yönetimi ve öğretmenlerle koordineli şekilde sınıfları gezip öğrencilere hazırlanan giyim malzemelerini takdim etti. Uygulamalı sohbetler ve etkinlikler sırasında çocukların ihtiyaç ve beklentileri üzerine diyaloglar kuruldu. Yapılan bu ziyaret, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kurumsal açıklama ve amaç:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumları ve vatandaşlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca, çocukların eğitim hayatlarına destek olmak ve toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmek amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

Bu tür etkinlikler, yalnızca maddi yardım sağlamakla kalmayıp okul-toplum ilişkilerini güçlendiriyor ve çocukların eğitim ortamına daha güvenli ve destekleyici bir perspektiften bakılmasına katkı sunuyor. Jandarmanın yerel düzeyde yürüttüğü bu tür girişimler, kurumun toplumla kurduğu ilişkiyi pekiştirirken ailelerin de güvenini artırmayı hedefliyor.

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, MERKEZE BAĞLI İHSANİYE KÖYÜNDEKİ İLKOKULU ZİYARET EDEREK...

KARAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, MERKEZE BAĞLI İHSANİYE KÖYÜNDEKİ İLKOKULU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERE KIŞLIK KIYAFET HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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