Gölbaşı'nda ara tatil film şenliği: çocuklar 16-21 kasımda beyaz perdede buluşuyor

Gölbaşı'nda ara tatil sinema günleri başladı

Gölbaşı Belediyesi, ara tatil sürecini çocuklar için daha keyifli ve verimli kılmak amacıyla 16-21 Kasım tarihleri arasında "Ara Tatil Sinema Günleri" düzenliyor. Etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi salonlarında gerçekleştirilecek ve her yaş grubundan çocuk ile ailelerine yöneliktir.

Program ve gösterimler:

Altı gün sürecek sinema programında çocukların severek izlediği yapımlar beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerde öne çıkan filmler arasında Rafadan Tayfa, Aslan Hürkuş, Buz Devri, Zootropolis ve Ters Yüz yer alıyor. Etkinlik boyunca her gün farklı saat dilimlerinde gösterimler yapılacak; böylece aileler kendi programlarına uygun seansı seçme imkânına sahip olacak.

Yetişkin gösterimleri ve program detayları:

Ara Tatil Sinema Günleri kapsamında, çocukların yanı sıra yetişkin izleyiciler için de seçili gösterimler sunuluyor. Programda 120 ve Aybüke gibi yetişkinlere yönelik filmler de yer alıyor. Belediye yetkilileri, gösterimlerin salon kapaseti ve seanslara göre düzenleneceğini belirtiyor.

Katılım ve rezervasyon:

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Rezervasyonlar, belediyenin belirttiği internet adresi üzerinden alınacak; başvuru için events.ankaragolbasi.bel.tr adresi kullanılıyor. Yetkililer, özellikle popüler gösterimlerin yoğun ilgi görebileceğini, bu yüzden erken rezervasyonun önem taşıdığını vurguluyor.

Başkanın mesajı:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, programın çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımız bizim en kıymetli hazinemiz, geleceğimizin teminatıdır. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeyden daha değerlidir. Ara tatil dönemini çocuklarımız için hem eğlenceli hem de güzel hatıralarla dolu bir sürece dönüştürmek istedik. Düzenlediğimiz Ara Tatil Sinema Günleri ile çocuklarımızın sevdikleri filmleri beyaz perdede izlemelerini, arkadaşlarıyla ve aileleriyle keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu güzel sinema şölenine davet ediyorum."

Belediye yetkilileri, programın hem çocuklara hem de ailelerine ara tatil sürecinde alternatif, güvenli ve kültürel bir etkinlik sunduğunu belirtiyor. Gösterim takvimi ve seans bilgileri için rezervasyon sayfasının takip edilmesi öneriliyor.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ, ARA TATİLDE ÇOCUKLARIN EĞLENCELİ VE VERİMLİ VAKİT GEÇİRMELERİ AMACIYLA 16-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA "ARA TATİL SİNEMA GÜNLERİ" DÜZENLİYOR.