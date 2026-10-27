Cumhuriyeti satranç hamleleriyle kutladılar: Köyceğiz'de üç kategorili turnuva

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de düzenlenen satranç turnuvası geniş katılımla gerçekleşti. Organizasyon, Borsa İstanbul İlkokulu Salonu'nda yapıldı ve kutlamalara sportif bir boyut kazandırdı.

turnuva detayları:

Turnuva; 8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı ile Açık Kategori olmak üzere üç kategoride oynandı. Sporcular strateji ve zeka gerektiren oyunlarda centilmence mücadele etti. Organizasyon kapsamında, turnuvaya katılan tüm sporculara madalya takdim edildi ve dereceye girenler ödüllendirildi.

amaç ve komite mesajı:

Etkinlik, çocukların zihinsel gelişiminin desteklenmesi ve satranç sporunun yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlendi. Turnuva tertip komitesi yaptığı açıklamada, Cumhuriyetimizin ışığında geleceğe hamle yapan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, yaşasın Cumhuriyet diyoruz ifadelerini kullandı.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, hem Cumhuriyet coşkusunu genç kuşaklara taşıyor hem de satrancın eğitimsel ve kültürel değerinin pekişmesine katkı sağlıyor. Köyceğiz'deki turnuva, bu iki hedefi bir arada tutan örnek bir etkinlik olarak kayda geçti.

KÖYCEĞİZ’DE CUMHURİYET COŞKUSU SATRANÇLA BULUŞTU