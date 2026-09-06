Antalya havalimanı'nda valizlerde saklı likit metamfetamin ele geçirildi

Antalya havalimanı'nda likit metamfetamin operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde, havayolu ile Türkiye'ye giriş yapan iki şahsın beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz incelendi.

operasyonun detayları:

Aramalarda pet şişelere konulmuş, renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler tespit edildi. İlk bölümde daralı ağırlığı 6 kilogram 572 gram olan maddeler bulundu; devam eden incelemede muhtelif kıyafetlere ve eşyalara emdirildiği düşünülen daralı ağırlığı 12 kilogram 350 gram olan ek maddeler ele geçirildi.

Böylece toplamda 18 kilogram 921 gram ve yaklaşık 70 milyon 955 bin lira değerinde olduğu değerlendirilen likit metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

bakanlığın açıklaması ve süreç:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. Soruşturma ve adli işlemler sürüyor, ekiplerin benzer kaçakçılık olaylarına karşı denetimleri devam edecek.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNE, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, ANTALYA HAVALİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA TOPLAM 18 KİLOGRAM 921 GRAM LİKİT METAMFETAMİN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDE ELE GEÇİRİLDİ.