Dolar 48,4271 +0,03%
Euro 56,2432 -0,10%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,92 -1,39%
EUR/USD 1,1617 -0,12%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Antalya havalimanı'nda valizlerde saklı likit metamfetamin ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri Antalya Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda 18 kilo 921 gram likit metamfetamin ve yaklaşık 70 milyon 955 bin lira değerinde madde ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya havalimanı'nda valizlerde saklı likit metamfetamin ele geçirildi

Antalya havalimanı'nda likit metamfetamin operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antalya Havalimanı'nda operasyon düzenledi. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde, havayolu ile Türkiye'ye giriş yapan iki şahsın beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz incelendi.

operasyonun detayları:

Aramalarda pet şişelere konulmuş, renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler tespit edildi. İlk bölümde daralı ağırlığı 6 kilogram 572 gram olan maddeler bulundu; devam eden incelemede muhtelif kıyafetlere ve eşyalara emdirildiği düşünülen daralı ağırlığı 12 kilogram 350 gram olan ek maddeler ele geçirildi.

Böylece toplamda 18 kilogram 921 gram ve yaklaşık 70 milyon 955 bin lira değerinde olduğu değerlendirilen likit metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

bakanlığın açıklaması ve süreç:

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. Soruşturma ve adli işlemler sürüyor, ekiplerin benzer kaçakçılık olaylarına karşı denetimleri devam edecek.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNE, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA...

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA EKİPLERİNE, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, ANTALYA HAVALİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA TOPLAM 18 KİLOGRAM 921 GRAM LİKİT METAMFETAMİN OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı
images

Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki servis dükkanında yangın hasar bıraktı
images

Sessizlik silah sesiyle bozuldu: Bağlar'da bir kişi yaşamını yitirdi
images

İBB ihalelerine müdahale iddiası: 6 şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler diyarının anısı: Aydın için yayımlanan duygulandıran kurtuluş klibi

Düğün kutlaması kavgaya dönüştü: İkitelli Caddesi'ne taştı

Kavşakta çarpışma trafiği durdurdu: Geyve'de 6 yaralı

Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki servis dükkanında yangın hasar bıraktı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı