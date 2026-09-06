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Ateşkese rağmen Nebatiye çevresinde hava saldırıları yoğunlaştı

İsrail savaş uçakları, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Tyre çevresinde peş peşe hava saldırıları düzenledi; can kaybı bilgisi yok.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ateşkese rağmen Nebatiye çevresinde hava saldırıları yoğunlaştı

Ateşkese rağmen Nebatiye çevresinde hava saldırıları yoğunlaştı:

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresine yönelik hava operasyonlarını sürdürdü. Bölgedeki kaynaklar, savaş uçaklarının kentin çeşitli noktalarına peş peşe saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırıların yerel etkileri ve duyumlar:

Tyre bölgesine bağlı Mansuri kentinde de patlama sesleri duyulduğu aktarılırken, saldırıların hangi hedefleri kapsadığına ilişkin ayrıntılı bilgi yerel kaynaklar üzerinden gelmeye devam ediyor. İsrail ordusunun harekâtı, bölgedeki ateşkese rağmen gerçekleştirildi.

Resmi açıklama ve can kaybı verileri:

Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 362 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 378 kişi yaralandı.

Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları beklenirken, bölgeden gelen haberler ve sağlık verileri takip edilmeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın Nebatiye kenti çevresindeki çeşitli bölgelere yönelik peş peşe hava...

İsrail ordusu, Lübnan’ın Nebatiye kenti çevresindeki çeşitli bölgelere yönelik peş peşe hava saldırıları düzenledi. Tyre bölgesindeki Mansuri kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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