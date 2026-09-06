Mezarlıkta asılı bulunan kişi için adli inceleme başlatıldı

olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yer alan Alipınar Mezarlığı'nda bir kişi, mezarlığa giden vatandaşlar tarafından ağaca asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede söz konusu şahsın hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi. Şahsın üzerinden kimlik bilgileri çıkmadığı öğrenilirken, cenaze adli işlemler için morga kaldırıldı.

soruşturma ve adli işlemler:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde delil toplama ve tespit çalışmaları yürütülürken, cenaze üzerinde yapılacak otopsi ile ölüm nedeninin belirlenmesine çalışılacak. Yetkililer, kimlik tespiti ve olayın oluş şekline ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR'IN BAĞLAR İLÇESİNDE BULUNAN MEZARLIKTA BİR KİŞİ AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU.