Çifte minareli medresede yeni dönem: 755 yıllık yapıda kapsamlı restorasyon

Sivas'ta 1271 yılında İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni tarafından inşa edilen Çifte Minareli Medrese, 755 yıldır kent siluetinin en tanınan yapılarından biri olarak ayakta duruyor. Tarihi Kent Meydanı'nda üç farklı döneme ait eserlerin bir arada görüldüğü alanda bulunan medrese, hem mimarisi hem de çini süslemeleriyle öne çıkıyor.

tarihi ve mimari önem:

Taç kapısı ve çinili çift minaresiyle Selçuklu sanatının seçkin örnekleri arasında değerlendirilen medresede, geçmişte hadis ve tefsir ilimleri öğretilmiş, zaman içinde farklı işlevlere bürünmüştür. Yapı daha önce hastane, Askerî Rüştiye ve İsmet Paşa İlkokulu gibi kurumlara ev sahipliği yapmış; 1963-1965 yıllarında Prof. Dr. Haluk Karamağaralı tarafından gerçekleştirilen kazılarla temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştır.

restorasyon hedefleri ve süreç:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Ağustos ayında başlatılan ve 2026'da genişletilen müdahalede öncelik, medresenin yapısal dayanımının artırılmasıdır. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan çalışmaların, eserin anıtsal taç kapısı ve çini süslemeli çift minaresinin korunmasını hedeflediğini vurguluyor. Daha önce 2008-2010 yıllarında yapılmış olan kapsamlı restorasyonun ardından başlatılan bu yeni dönem, tarihin izlerini koruyarak yapıyı depreme karşı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Restorasyon programında minarelerin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve özgün çini yüzeylerin korunması için özel uygulamalar yer alıyor. Bu müdahaleler sırasında restorasyon ekipleri, mevcut süslemelerin belgelenmesi ve gerektiğinde konservasyonla orijinalliğin korunmasına öncelik verecek.

arkeolojik çalışmalar ve ziyaretçi düzenlemeleri:

Projenin önemli bir ayağını medresenin güneyindeki zaviye bölümünde yapılacak arkeolojik kazılar oluşturuyor. Kazılarda ortaya çıkarılacak kalıntılar belgelenecek ve koruma altına alınacak; ayrıca bu alanların ziyaretçiler tarafından izlenebilmesi için üzerinde gezi güzergâhları oluşturulması planlanıyor. Böylece hem bilimsel verinin açığa çıkması sağlanacak hem de mekanın ziyaretçi deneyimi zenginleştirilecektir.

Çalışkan, yapı tarihinde yaşanan tahribatlara rağmen anıtsal giriş cephesinin zaman içinde destek duvarlarıyla korunabildiğini hatırlatarak, yeni restorasyonun hem yapısal bütünlüğü güçlendireceğini hem de çinili ve özgün öğelerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağını belirtti.

Yapılan müdahaleler, Sivas'ın tarihsel dokusunu ve kent merkezindeki benzersiz kentsel kompozisyonu koruma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Restorasyonun ilerleyişi ve arkeolojik buluntular, ilgili kurumlar tarafından belgelenecek ve kamuoyuna ulaştırılacaktır.

TAÇ KAPISI VE ÇİNİLİ MİNARELERİ İLE İLGİ ODAĞI OLAN MEDRESE, YILLAR İÇERİSİNDE FARKLI ALANLARDA KULLANILDI. HASTANE, ASKERİ RÜŞTİYE VE İLKOKUL OLARAK DA KULLANILAN MEDRESE İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RESTORASYON PROJESİ HAZIRLANMIŞ, AĞUSTOS AYINDA ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTI.