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Hegseth’ten meçhul asker anıtı'ndaki nöbetçiye takdir madalyası

Gaziler Günü sonrası Meçhul Asker Anıtı'nda uyarıda bulunan Uzman Onbaşı Thomas Iglesias'a ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth takdir madalyası verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Hegseth’ten meçhul asker anıtı'ndaki nöbetçiye takdir madalyası

Hegseth'in ödül takdimi:

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Kasım'da Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü töreni sonrasında Meçhul Asker Anıtı'nda görev yapan nöbetçi askere Müşterek Hizmet Takdir Madalyası verdi. Bakanın anıt koruması görevini layıkıyla yerine getirdiği gerekçesiyle doğrudan takdim ettiği madalya, Pentagon açıklamasına göre tören alanındaki görevinin tanınması amacıyla verildi.

olayın yaşanma biçimi:

Törenin ardından anıt alanında fotoğraf çektiren Hegseth ve beraberindekiler, yüksek sesle güldükleri gerekçesiyle nöbetçi asker tarafından uyarıldı. Uyarıyı yapan kişinin Uzman Onbaşı Thomas Iglesias olduğu, olay sırasında Hegseth'in yanında eşi Jennifer Hegseth, Özel Kalem Müdürü Ricky Buria, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışmanı Tami Radabaugh'ın bulunduğu bildirildi. Pentagon açıklamasında Hegseth'in anıtı korumakla görevli ordu birliğini kabul ettiği ve Iglesias'ın görevinin layıkıyla yerine getirilmesi nedeniyle madalyaya layık görüldüğü ifade edildi.

Bakan Hegseth sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla olayı duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: Askerlerimizi seviyoruz. Standartlarımızı seviyoruz. Aferin, Uzman Onbaşı. Devam edin, Vatanseverler

anıtın önemi ve nöbet düzeni:

Meçhul Asker Anıtı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda kimliği belirlenemeyen askerlere adanmış olup ABD'nin en saygın savaş anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Anıt, 1948'den bu yana Kara Kuvvetleri'ne bağlı 3. Piyade Alayı (Eski Muhafızlar/The Old Guard) tarafından 7 gün 24 saat esasına göre korunuyor.

Hegseth'in doğrudan madalya takdimi, genelde müşterek görevlerde üstün başarı gösteren personele verilen ödülün nadiren bizzat bakan tarafından verilmesi nedeniyle dikkat çekti. Olay, anıtın saygınlığı, tören protokolleri ve görev disiplinine dair tartışmaları gündeme taşıdı.

ABD SAVUNMA BAKANI PETE HEGSETH, GAZİLER GÜNÜ TÖRENİNİN ARDINDAN MEÇHUL ASKER ANITI&#039;NDA YÜKSEK...

ABD SAVUNMA BAKANI PETE HEGSETH, GAZİLER GÜNÜ TÖRENİNİN ARDINDAN MEÇHUL ASKER ANITI'NDA YÜKSEK SESLE GÜLDÜKLERİ GEREKÇESİYLE KENDİSİNİ VE YANINDAKİLERİ SESSİZ OLMALARI İÇİN UYARAN NÖBETÇİ ASKERE "MÜŞTEREK HİZMET TAKDİR MADALYASI" VERDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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