Ordu'da kivi üretiminde yeni dönem: coğrafi işaretli ürün hasada çıktı

hasat başladı, rekolte ve ekonomik beklenti:

Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı başlayan kivi üretimi, fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yerini aldı. Bu yıl coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat sezonu resmen başladı; il genelinde 4 bin 11 dekar alanda yürütülen üretimden 9 bin 370 ton rekolte ve yaklaşık 375 milyon lira ekonomik katkı bekleniyor.

Hasat programı, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde üretici Mustafa Hekim'in bahçesinde gerçekleştirildi. Ordu Valisi Muammer Erol ile protokol üyelerinin katıldığı programda ürünlerin olgunlaştığı ve pazarda talep gördüğü vurgulandı.

coğrafi işaretin rolü ve üretimdeki artış:

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay etkinlikte yaptığı açıklamada, kivi üretiminin yaklaşık 30 yıldır kentte yapıldığını ve 2019 yılında İl Müdürlüğü katkısıyla ürünün coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı. Ay, ürünün kendine özgü tat ve aroması, yüksek kuru madde oranı ile depolama ömrünün pazarlama gücünü artırdığını belirtti.

Bu yılki üretimin geçen yıla göre yüzde 51 artması bekleniyor. Son yıllarda üretim alanlarının genişlediğini söyleyen Ay, Bakanlık, DOKAP, Dünya Bankası ve çeşitli bütçe sahibi kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi büyüme kaydedildiğini ve alanda 317 dekar artış olduğunu ifade etti.

üretici deneyimi ve hasat süreci:

Yaklaşık 16 yıldır kivi yetiştiriciliği yapan Mustafa Hekim, 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını, kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu ve fındığın yanında ek gelir sağladığını söyledi. Hekim, hasadın 20-25 kişiyle bir günde tamamlandığını aktardı.

Hasatta çalışan işçiler, kivi toplamanın fındık hasadına göre daha kolay ve eğlenceli olduğunu ancak bahçe bakımının üreticiler için zahmetli olduğunu belirtti. İşçiler ayrıca Ordu kivisinin lezzetli olduğunu ve sıcak yaz günlerinin onları bu dönemde fazla etkilemediğini ifade etti.

yerel destek ve katılım:

Bu yıl Bakanlığın kırsal kalkınma yatırımları kapsamında dört bahçede daha kivi tesisi kurulması planlanıyor. İl yetkilileri, kivi üretiminin il ekonomisine katkısını artıracak adımların süreceğini vurguladı.

Hasat programına Perşembe Kaymakamı Burak Akeller, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayrak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çınbırtoğlu, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan da katıldı.

KİVİ HASAT