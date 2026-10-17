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Antalya'da basit enfeksiyon sanılan boyun şişliği rabdomyosarkom çıktı

Antalya'da 8 yaşındaki Ayşenur'un antibiyotiğe yanıt vermeyen boyun şişliğinin tanısı rabdomyosarkom çıktı; kemoterapi ve radyoterapiye iyi yanıt alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Antalya'da basit enfeksiyon sanılan boyun şişliği rabdomyosarkom çıktı

Vaka ve tanı:

Antalya'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ayşenur Keklikoğlu, boyun bölgesinde başlayan ve antibiyotikle düzelmeyen bir şişlikle aile hekimine başvurdu. Antibiyotik tedavisine rağmen şişliğin devam etmesi üzerine yönlendirildiği Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan görüntüleme ve alınan biyopsi sonucunda rabdomyosarkom tanısı kondu. Tanının ardından kemoterapi tedavisi başlatıldı ve radyoterapi, radyasyon onkolojisi ekibinin desteğiyle kemoterapiyle eş zamanlı uygulandı.

Ailenin yaşadıkları:

Anne Çiğdem Keklikoğlu, başlangıçta şişliğin grip veya nezle kaynaklı olduğunu düşündüklerini, verilen ilaçlara rağmen şişliğin geçtiğini görmeyince tekrar kontrole gittiklerini anlattı. Keklikoğlu, "Çocuğumun hastalığını ilk öğrendiğimde yıkıldım, kötü oldum. Şokun etkisinden çıkamadım. Mecbur alışmak zorunda kaldım. Moral vermek istedim çocuğuma, morale ihtiyacı var" diyerek yaşadıkları duygusal süreci paylaştı.

Ayşenur'un durumu ve tedaviye yanıt:

Tedavisi Antalya Şehir Hastanesi'nde süren Ayşenur, ilk değerlendirmelere göre tedaviye belirgin yanıt verdi. Küçük kız, "Boynumda bir şişlik vardı, kayboldu. Boğazımda hiç acıma yok. Hiçbir hastalık olmadı" ifadelerini kullanarak kendini iyi hissettiğini söyledi.

Tedavi planı ve izlem:

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Mediha Akcan, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen boyun şişliklerinde malignite olasılığının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve görüntüleme sonrası biyopsi alınarak tanının konulduğunu aktardı. Tanı sonrası sistemik kemoterapi başlandığı, radyoterapinin de tedavinin önemli bir basamağı olduğu bildirildi. Dr. Ayşe Nur Akınel ise tedavinin çok disiplinli bir ekip çalışması olduğunu, önümüzdeki dönemde yaklaşık 4-6 ay daha sistemik tedavi planlandığını, ilk ara değerlendirmenin ise yaklaşık 4-5 hafta sonra MR ile yapılacağını ve sonrasında PET tetkiki ile izlemin sürdürüleceğini açıkladı.

Radyoterapi uygulaması ve yan etki takibi:

Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Eda Küçüktülü, baş-boyun bölgesine uygulanan radyoterapide ağız mukozasının hassasiyet gösterdiğini, yan etkileri önlemek ve azaltmak için sıkı izlem ve destek tedavisi uyguladıklarını söyledi. Küçüktülü, uygulanan takip ve destekle Ayşenur'un beslenme problemleri veya ciddi kilo kaybı yaşamadan tedaviyi tamamlayabildiğini; ayrıca maskeye küçük hastanın uyum gösterdiğini ve yeni tekniklerle yan etkilerin azaldığını vurguladı.

Uzman uyarısı:

Dr. Mediha Akcan, çocuklarda boyun lenf bezi şişliklerinin büyük çoğunluğunun iyi huylu olduğunu ancak tanının gecikmemesi açısından şişliğin seyrinin ve eşlik eden belirtilerin önem taşıdığını belirtti. Akcan, özellikle antibiyotik tedavisi altında büyümeye devam etmesi, kilo kaybı, kemik ağrısı, antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş veya kolay morarmalar gibi bulgular varsa vakit kaybetmeden çocuk hematoloji-onkoloji merkezine başvurulması gerektiğini söyledi.

AYŞENUR KEKLİKOĞLU

AYŞENUR KEKLİKOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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