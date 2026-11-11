Sarı'dan siyaset etiği uyarısı: Yeni Parti ara üs mü?

MYK sonrası değerlendirmeler:

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının gündem maddeleri ve partinin tutumuna ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Sarı, özellikle siyasi ahlak yasası, milletvekili dokunulmazlığı ve emeklilik sistemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

siyasi ahlak yasası ve dokunulmazlık:

Sarı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin getirdiği önerinin içeriğini henüz bilmediklerini ancak CHP'nin daha önce hazırladığı bir teklifin mevcut olduğunu belirtti. CHP'nin bu konuda destekçi bir tutum sergilediğini ifade eden Sarı, siyasetin arınması ve anayasa ile hukuk reformlarının siyasi ahlak ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmasının CHP tarafından da desteklendiğini söyledi.

Milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Sarı, milletvekilliğinin suç işleme özgürlüğü doğuramayacağını ve milletvekillerinin esas olarak tutuksuz yargılanmasının gerektiğini kaydetti. Bu dokunulmazlığın siyaset üzerinde bir tehdit unsuru haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

emeklilik sisteminde kapsamlı reform çağrısı:

Sarı, Türkiye'de emeklilik sisteminin tepeden tırnağa yenilenmesi gerektiğini savundu. Kök maaşlar, emeklilik yaşı ve kademeli emeklilik uygulamalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Sarı, Avrupa örneklerine atıfta bulunarak kısmi emeklilik ve yaşa esneklik gibi modellerin değerlendirilebileceğini ifade etti. Sarı, topyekun bir emeklilik reformunun Türkiye için kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Yeni Parti eleştirisi ve siyasal etik:

Tekirdağ Belediye Başkanı Canan Yüceer'in CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılması ve ardından AK Parti'ye geçebileceği yönündeki iddialara değinen Sarı, Yeni Parti'nin bu tür geçişlerde ara üs olarak kullanıldığı kanaatini paylaştı. Cemil Tugay örneğini hatırlatan Sarı, benzer geçişlerin temiz siyaset anlayışını zedeleyebileceğini ve seçmen davranışlarında isteksizlik yaratabileceğini söyledi.

Sarı, siyasetçilerin bu tür geçişleri normalleştirmemesi gerektiğini; bunun hem siyasi hem de kişisel bir ahlak sorunu olduğunu belirtti. Vatandaşa, verilen oyların akıbetine ilişkin güvence sağlanmadığı sürece katılımın zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Genel olarak Sarı'nın açıklamaları, CHP'nin siyasi etik, dokunulmazlık sınırlandırması ve geniş kapsamlı emeklilik reformu konularında net bir duruş sergilediğini ortaya koydu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI, TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI CANAN YÜCEER HAKKINDA, "SANIYORUM AK PARTİ’YE GEÇİŞLERDE YENİ PARTİ BİR ARA ÜS OLARAK KULLANILIYOR. AYNI ŞEYİ CEMİL TUGAY’DA DA YAŞADIK" DEDİ.