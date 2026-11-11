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Dumandağ’dan birlik çağrısı: kazanan Elazığ olsun

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 14 Kasım seçimleri öncesi beyaz listeyi tanıttı; Kovancılar temsilciliği ve bölge vurgusuyla birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Dumandağ’dan birlik çağrısı: kazanan Elazığ olsun

Elazığ Ticaret Borsası seçimleri öncesi açıklama

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Dumandağ, 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesinde beyaz listede yer alan meclis, disiplin ve yüksek istişare kurulu üyelerini basına ve kamuoyuna tanıttı. Seçim sürecine kısa süre kala yapılan tanıtım toplantısında Dumandağ, kurumun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Dört yıllık değerlendirme ve bölgesel hizmetler:

Dumandağ, görevdeki dört yıllık dönemi değerlendirirken borsanın yalnızca Elazığ ile sınırlı kalmayıp Muş, Bingöl ve Tunceli illerine de hizmet verdiğini vurguladı. Bu dönemde üyelerin, üreticilerin ve besicilerin sorunlarını ilgili mercilere ilettiklerini ve çözüm süreçlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca Dumandağ, 2005 yılından bu yana TOBB Konsey Üyesi olarak katıldığı toplantılarda hem Elazığ’ın hem de bölge üreticisinin taleplerini düzenli şekilde gündeme taşıdıklarını aktardı.

Toplantıda borsanın çalışma anlayışına dair de mesaj veren Dumandağ, kurumun bölgesel bir güç olarak hizmet verdiğini ve üyelerin taleplerine öncelik tanıdıklarını söyledi. Bu dönemde yapılan çalışmaları ve elde edilen kazanımları yeni dönemde de sürdürme kararlılığını ifade etti.

Kovancılar temsilciliği ve birlik çağrısı:

Hizmeti üyelerin ayağına götürmek amacıyla Kovancılar ilçesinde temsilcilik açtıklarını hatırlatan Dumandağ, temsilcilik sayesinde üyelerle bağın güçlendiğini ve iletişimin kesintisiz sürdüğünü dile getirdi. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı; Dumandağ, biz hiçbir üyemizle kavgalı ya da küs değiliz ifadesiyle farklı görüşteki üyelerle de diyalogun süreceğini belirtti.

Dumandağ, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere ve farklı düşünen tüm üyelere teşekkür ederek sandıktan çıkacak sonucun başta Elazığ olmak üzere borsa camiası ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Toplantının kapanışında Dumandağ, günün sonunda kazanan borsa, kazanan Elazığ olsun temennisini yineledi.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, 14 KASIM&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, 14 KASIM'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİNDE EKİBİNİ KAMUOYUNA TANITTI. DÖRT YILLIK GÖREV SÜRECİNİ DEĞERLENDİREN DUMANDAĞ, "BİZ HİÇBİR ÜYEMİZLE KAVGALI DEĞİLİZ, KAZANAN ELAZIĞ OLSUN" DEDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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