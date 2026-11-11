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Erdoğan ve Becirovic görüşmesinde bölgesel iş birliği önceliği

Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve ekonomik diyalog ele alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan ve Becirovic görüşmesinde bölgesel iş birliği önceliği

Erdoğan ile Becirovic görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic arasındaki görüşme iki ülke ilişkilerinin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla gerçekleşti. Görüşmede taraflar, diplomatik temasların sürekliliğini ve diyalog kanalarının güçlendirilmesini ön plana çıkardı.

görüşmenin gündemi:

Toplantıda, ikili ilişkilerin genel çerçevesi içinde ekonomik diyalog, kültürel iş birliği ve bölgesel istikrar konuları masaya yatırıldı. Taraflar, karşılıklı anlayışı artıracak mekanizmaların önemini vurguladı ve düzenli temasların, belirsizliklerin azaltılmasında etkili olacağını belirtti.

iş birliği alanları:

Görüşmede, özellikle ticaretin canlandırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve altyapı projelerinin potansiyeli üzerinde duruldu. Ayrıca eğitim ve kültürel değişim programlarının iki toplum arasındaki bağları güçlendireceği ifade edildi. Taraflar, bu alanlarda karşılıklı adımlar atma konusunda mutabık kaldı.

Diplomatik söylemde, bölgesel meselelerde yapıcı yaklaşımın sürdürülmesi gerektiği ortak payda olarak öne çıktı. Görüşme, iki liderin karşılıklı saygı çerçevesinde fikir alışverişinde bulunduğu, devam eden iletişim kanılarının canlı tutulacağı bir zeminin korunması mesajını verdi.

Taraflar, ileriye dönük temasların devam edeceğini ve mevcut diyalogun somut adımlara dönüştürülmesi için ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılacağını aktardı. Görüşme, iki ülke ilişkilerinde istikrar ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların önemini yeniden doğruladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile görüştü

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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