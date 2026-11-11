Rams Park zemini için yoğun bakım başlatıldı

Çalışmanın kapsamı:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park zemindeki sorunların giderilmesi için bakım çalışması başlattı. Yönetim, zemindeki bozulmaların takip edildiğini ve hızlı müdahale gerektiğini belirtti.
Uygulanan müdahaleler:
Zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla saha yüzeyinde gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında toprak yapısına uygun müdahaleler yapılmakta ve yeni çimlerin köklenme süreçleri izlenmektedir.
Hedef ve takvim:
Sarı-kırmızılı ekip, bakım çalışmalarını aralıksız sürdürerek zemini milli maçlar için verilen aradan sonra oynanacak Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeyi hedefliyor. Kulüp yetkilileri, saha durumunun düzenli kontrollerle takip edildiğini ve gerekmesi halinde ek önlemler alınacağını açıkladı.
Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların çözümü için bakım çalışmalarına başladı.
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