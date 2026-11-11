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Sıfırdan normalleşme arayışı: Erdoğan ile Paşinyan bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan resmi görüşme gerçekleştirdi; buluşma iki ülke ilişkilerinde doğrudan temasın sürdüğünü gösterdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Sıfırdan normalleşme arayışı: Erdoğan ile Paşinyan bir araya geldi

Sıfırdan normalleşme arayışı: Erdoğan ile Paşinyan bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında resmi bir görüşme gerçekleştirildi. İki liderin buluşması, taraflar arasındaki doğrudan iletişimin devam ettiğini ortaya koydu.

görüşmenin bağlamı:

Kaynak metinde görüşmenin yer, zaman veya kapsamına dair detaylı bilgi yer almıyor; bildirilene göre liderler bir araya gelmiş bulunuyor.

diplomatik anlamı:

Bu tür yüksek düzeyli temaslar, iki ülke arasındaki ilişki kanallarının açık tutulmasının ve iletişim hattının sürdürülmesinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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