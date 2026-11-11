Sıfırdan normalleşme arayışı: Erdoğan ile Paşinyan bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında resmi bir görüşme gerçekleştirildi. İki liderin buluşması, taraflar arasındaki doğrudan iletişimin devam ettiğini ortaya koydu.

görüşmenin bağlamı:

Kaynak metinde görüşmenin yer, zaman veya kapsamına dair detaylı bilgi yer almıyor; bildirilene göre liderler bir araya gelmiş bulunuyor.

diplomatik anlamı:

Bu tür yüksek düzeyli temaslar, iki ülke arasındaki ilişki kanallarının açık tutulmasının ve iletişim hattının sürdürülmesinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü