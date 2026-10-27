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Antalya'da gece hortumu konteyner faciası: ölü sayısı 4'e yükseldi, bir işçi hayata döndü

Antalya Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gece 23.00'te hücre hortumunun vurduğu konteynerlerde yaşanan olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi tedavi altında.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da gece hortumu konteyner faciası: ölü sayısı 4'e yükseldi, bir işçi hayata döndü

olayın seyri:

Antalya'nın Fevzi Çakmak Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen hücre hortumunun konteynerleri yerle bir etmesi sonucu ciddi can kaybı yaşandı. İlk değerlendirmelere göre olay yerinden hastaneye sevk edilen işçilerle ilgili ilk bilgiler hızlı bir şekilde paylaşıldı ve bazı kaynaklarda ölü sayısına ilişkin çelişkili raporlar çıktı.

Olayın ardından yürütülen müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla vakaya ilişkin bilgiler güncellendi. Yetkililer ve sağlık ekipleri; müdahale, nakil ve tedavi süreçlerini koordine etti.

güncellenen bilanço:

Sorunlu ilk raporlarda hastanede öldüğü bildirilen üç işçiden birinin, Antalya Valisi Hulusi Şahin’in açıklamasından kısa süre sonra hayata döndürüldüğü bildirildi. Toplam can kaybı sayısı şu an için 4 olarak açıklandı, ayrıca 1 işçinin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına devam ederken, bölgedeki sağlık kuruluşlarının yaralılara yönelik takip ve bakım sürecini sürdürdüğü kaydedildi.

Antalya&#039;da hortum faciası: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'da hortum faciası: 4 ölü, 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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