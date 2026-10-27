Pendik'te alt geçitte mahsur kalan sürücü ve kızı yardım sayesinde kurtuldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçidi suyla doldurdu. Bölgedeki yoğun yağış nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suda kaldı.

yağışın etkisi ve alt geçidin durumu:

Meteorolojinin uyarısının ardından yağan sağanak, kısa sürede birikintilere yol açtı. Alt geçitte biriken su, araçların geçişini tehlikeli hale getirdi; bazı sürücüler geri dönerken, bazıları ilerlemeyi tercih etti. Bu sırada alt geçit suyla doldu ve bir otomobilin motoru çalışmaz hale geldi.

sürücünün anlattıkları ve kurtarma süreci:

Aracı stop eden sürücü Cengiz Bektaş ile üniversiteye götürmek istediği kızı alt geçitte mahsur kaldı. Bektaş, çevredeki kişilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını belirtti. Olay yerinde bekleyenler ve geçici yardım eden vatandaşlar, çiftin güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasına yardımcı oldu.

Bektaş, sabah saatlerinde servis minibüsleri dahil birçok aracın geçtiğini, kendisinin de ilerlerken bir anda aracın stop ettiğini söyledi. "Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar," ifadelerini kullandı.

Olay sonrası Bektaş, aracını çıkarmak için çekici çağırdığını ve gelmesini beklediğini belirtti. Yetkililer veya belediye ekipleriyle ilgili doğrudan bir müdahale kaydı haberde yer almıyor; bölgedeki vatandaşların anlık müdahaleleri sayesinde daha büyük bir zarar yaşanmadı.

Yoğun yağışın oluşturduğu benzer olumsuzlukların yaşanmaması için sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve uyarılara dikkat etmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞIN ARDINDAN PENDİK ÇAMÇEŞME MAHALLESİ’NDEKİ ALT GEÇİT SUYLA DOLDU. ARACI STOP EDEN CENGİZ BEKTAŞ VE ÜNİVERSİTEYE GÖTÜRMEK İSTEDİĞİ KIZI İSE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI.