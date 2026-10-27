Dolar 49,7821 +0,02%
Euro 55,6346 -0,04%
Bist 11.138,84 -0,12%
Altın Gram 6.423,89 -0,61%
EUR/USD 1,1162 -0,16%
Brent Petrol 111,04 +0,27%
--°

Pendik'te alt geçitte mahsur kalan sürücü ve kızı yardım sayesinde kurtuldu

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde gece başlayan yağış alt geçidi suyla doldurdu; aracı stop eden Cengiz Bektaş ile kızı çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:48

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 09:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Pendik'te alt geçitte mahsur kalan sürücü ve kızı yardım sayesinde kurtuldu

Pendik'te alt geçitte mahsur kalan sürücü ve kızı yardım sayesinde kurtuldu

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran yağış, Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki alt geçidi suyla doldurdu. Bölgedeki yoğun yağış nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suda kaldı.

yağışın etkisi ve alt geçidin durumu:

Meteorolojinin uyarısının ardından yağan sağanak, kısa sürede birikintilere yol açtı. Alt geçitte biriken su, araçların geçişini tehlikeli hale getirdi; bazı sürücüler geri dönerken, bazıları ilerlemeyi tercih etti. Bu sırada alt geçit suyla doldu ve bir otomobilin motoru çalışmaz hale geldi.

sürücünün anlattıkları ve kurtarma süreci:

Aracı stop eden sürücü Cengiz Bektaş ile üniversiteye götürmek istediği kızı alt geçitte mahsur kaldı. Bektaş, çevredeki kişilerin yardımıyla araçtan çıktıklarını belirtti. Olay yerinde bekleyenler ve geçici yardım eden vatandaşlar, çiftin güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasına yardımcı oldu.

Bektaş, sabah saatlerinde servis minibüsleri dahil birçok aracın geçtiğini, kendisinin de ilerlerken bir anda aracın stop ettiğini söyledi. "Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar," ifadelerini kullandı.

Olay sonrası Bektaş, aracını çıkarmak için çekici çağırdığını ve gelmesini beklediğini belirtti. Yetkililer veya belediye ekipleriyle ilgili doğrudan bir müdahale kaydı haberde yer almıyor; bölgedeki vatandaşların anlık müdahaleleri sayesinde daha büyük bir zarar yaşanmadı.

Yoğun yağışın oluşturduğu benzer olumsuzlukların yaşanmaması için sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve uyarılara dikkat etmeleri önem taşıyor.

İSTANBUL’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞIN...

İSTANBUL’DA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞIN ARDINDAN PENDİK ÇAMÇEŞME MAHALLESİ’NDEKİ ALT GEÇİT SUYLA DOLDU. ARACI STOP EDEN CENGİZ BEKTAŞ VE ÜNİVERSİTEYE GÖTÜRMEK İSTEDİĞİ KIZI İSE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ürdün'ün Dera ve Suveyda'ya yönelik hava saldırılarında ölü sayısı 8'e yükseldi
images

Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram k...
images

Soruşturmada hukuk önlemleri uygulandı: Sarıgül ailesiyle bağlantılı üç kişi tut...
images

Bayburt'ta raflardan mutfaklara: gıda güvenliği denetimleri sıklaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Knesset için kritik gün: Netanyahu ve Eisenkot arasında başa baş yarış

Elazığ’da sağ kalçada yaygın venöz malformasyona köpüklü skleroterapi uygulandı

Mersin'de depo baskını: 100 kg sentetik ecza ham maddesi ve 1 ton 100 kilogram katkı ele geçirildi

Liseden hakemliğe: 17 yaşındaki Melek Öztürk akademik yayıncılığa adım attı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu