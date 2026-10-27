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Erzincan'da çatıda su tahliyesi yaparken düşen kâtip yaşamını yitirdi

Erzincan'ın Soğukoluk köyünde adliye personeli Nurullah Taşdemir, çatıda su tahliyesi yaparken dengesini kaybedip düşmesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 08:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da çatıda su tahliyesi yaparken düşen kâtip yaşamını yitirdi

Erzincan'da evinin çatısından düşen adliye personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyü'nde meydana gelen olayda, Erzincan Adliyesi Seçim Müdürlüğü kâtibi Nurullah Taşdemir evinin çatısına çıktı.

Taşdemir'in, güneş enerjisi sisteminin suyunu tahliye etmek amacıyla çatıya çıktığı ve bu sırada dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştüğü belirtildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taşdemir, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale ve sonuç:

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurullah Taşdemir kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

ERZİNCAN’DA EVİNİN ÇATISINDAN DÜŞEN ADLİYE PERSONELİ NURULLAH TAŞDEMİR, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

ERZİNCAN’DA EVİNİN ÇATISINDAN DÜŞEN ADLİYE PERSONELİ NURULLAH TAŞDEMİR, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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