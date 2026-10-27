bakırköy belediyesi soruşturmasında 68 şüpheli için gözaltı talimatı verildi

Bakırköy'de yürütülen soruşturma:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Belediyesi'ne ilişkin mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Soruşturmanın teknik boyutu:

Soruşturmada, 2024-2026 yılları arasında belediyenin farklı müdürlükleri tarafından yürütülen ve açık pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası incelendi. İddialar kapsamında özellikle "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçları yönünden bilirkişi raporları hazırlandı. Ayrıca tespit edilen şüphelilerin HTS kayıtları ile MASAK raporları da analiz edildi.

Operasyon ve gözaltı işlemleri:

Atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen isimler arasında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcileri bulunuyor. Tespit edilen adreslere, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması, ifade alınması ile adreslerde inceleme, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Soruşturma sürerken, savcılık elde edilen delilleri değerlendirecek; gerekli görülmesi halinde şüpheliler hakkında adli süreç ilerleyecek. Yetkililer tarafından yapılan işlemler halen devam etmekte olup, soruşturmanın sonuçlanmasına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

Bakırköy Belediyesi'ne operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı