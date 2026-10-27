Erzincan'da öğleden itibaren sağanak bekleniyor, rüzgar saatte 40-60 km'ye ulaşabilir

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirdi. Kurum açıklamasına göre öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

yağış zamanlaması ve görüş koşulları:

Açıklamada, gece saatlerinden itibaren Bayburt ve çevresinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü ifade edildi. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olabileceği belirtildi.

sıcaklık ve rüzgar beklentisi:

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; özellikle Erzincan ve çevrelerinde rüzgarın yer yer saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

vatandaşlara uyarı:

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

ERZİNCAN İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI