Çameli'nin sakin yaşamı Antalya turizm fuarında tanıtıldı

Çameli antalya turizm fuarında Cittaslow Türkiye standında yer aldı

Denizli’nin Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı ilçesi Çameli, Antalya Turizm Fuarı (ATF 2026) kapsamında Cittaslow Türkiye standında tanıtımını gerçekleştirdi. İlçe heyeti, fuar katılımcılarına Çameli’nin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını, konaklama olanaklarını, yöresel lezzet duraklarını ve turizm potansiyelini detaylı biçimde sundu.

fuarda öne çıkan tanıtım başlıkları:

Çameli Belediyesi ve Cittaslow Çameli Ofisi ekibi tarafından yapılan sunum ve görsel materyallerde ilçenin sakin yaşam anlayışı, yerel değerleri ve ekoturizm fırsatları vurgulandı. Stant ziyaretçilerine yöresel ürünler hakkında bilgiler verilerek konaklama ve gezi rotaları hakkında yönlendirmeler yapıldı. Katılımcıların ilgisi, Çameli’nin doğal alanları ve sakin yaşam vurgusuyla yoğunlaştı.

yerel yönetimin mesajı ve teşekkür:

Fuara Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ekip katıldı. Başkan Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Büşra Özdemir ile fuarda sağlanan işbirliği ve ev sahipliği için teşekkür etti ve etkinliğin bölge turizmi açısından önemine dikkat çekti.

Başkan Arslan, fuar katılımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cittaslow Çameli olarak, Antalya Turizm Fuarı kapsamında Cittaslow Türkiye standında yerimizi alarak ilçemizin doğal, kültürel ve turistik değerlerini tanıttık. Doğamız, kültürümüz, yerel değerlerimiz ve sakin yaşam anlayışımızla ilçemizi daha geniş kitlelere tanıtıyor, herkesi Sakin Şehir Çameli’ni keşfetmeye davet ediyoruz".

Çameli heyeti, fuar süresince seyahat severler ve turizm sektöründeki paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek işbirliği ve tanıtım olanaklarını değerlendirdi. İlçenin sürdürülebilir turizm anlayışı ve Cittaslow kimliği, stant ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Belediye yetkilileri, fuar etkinliklerinin ardından ilçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti ve tüm ziyaretçileri Sakin Şehir Çameli’ni keşfetmeye davet etti.

CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) UNVANINA SAHİP DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİ, ANTALYA TURİZM FUARI (ATF 2026) KAPSAMINDA CİTTASLOW TÜRKİYE STANDINDA YERİNİ ALARAK İLÇENİN DOĞAL, KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU.