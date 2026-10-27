Kazanın ardından hastanede doğum günü sürprizi

Kaza ve hastanede sürpriz kutlama:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Kavşağı mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kaldırım üzerinde durabildi. Olayda yaralananlar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, 35 ACU 251 plakalı aracıyla çevre yolunda seyir halinde olan Emir Ç. (19), sürücüsünün kontrolünü kaybederek önündeki 16 ACT 578 plakalı otomobile, sürücüsü Samet A. (23)'nın aracına arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile 16 ACT 578 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ogün A. (14) yaralandı. Yaralılar ambulansta hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Hastanedeki kutlama:

Kazada hafif yaralanan sürücü Samet A.'nın tedavisi tamamlandıktan sonra acil servisten tekerlekli sandalyeyle çıkarıldığı sırada ailesi ve yakın arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Genç sürücü, karşısında pastasını ve yanan mumları görünce duygusal anlar yaşadı ve mumları söndürdü. O an hem kazanın getirdiği üzüntü hem de sevdiklerinin desteğiyle gelen mutluluğun bir arada yaşandığı anlara sahne oldu.

Samet A. kazayı anlatırken, "Doğum günümde çevre yolunda 30-40 kilometre hızla ilerliyordum. Bir anda bana çarptılar. Araç perte çıktı, ben de hafif yaralandım. Bugün doğum günüm böyle geçti sağlık olsun, ne yapalım. Bütün arkadaşlarım sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Burada kutladık doğum günümü." ifadelerini kullandı. Bu sözler, kazanın şokunu atlatma sürecinde sevdiklerinin moral desteğinin önemini ortaya koydu.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı; kazanın oluş şekli ve kusur oranlarının tespiti için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, kazadan etkilenenlerin tedavilerinin takip edildiğini bildirdi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN GENÇ SÜRÜCÜYE, HASTANEDE AİLESİ VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPILDI. TEDAVİSİNİN ARDINDAN TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ACİL SERVİSTEN ÇIKARILAN GENÇ, PASTASININ ÜZERİNDEKİ MUMLARI SÖNDÜRÜRKEN HEM HÜZNÜ HEM MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞADI.