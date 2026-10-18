Antalya'da gençlerin sahne gecesi: 11. tiyatro finali yoğun ilgi gördü

finalin kısa özeti:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tiyatro Türkiye Finali, Dr. Enes Efendioğlu ile birlikte Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gece gençlerin sahne performansları ve geniş seyirci desteğiyle öne çıktı.

gençlerin performansları ve sanat programı:

Final gecesinde yarışmacılar farklı dramatik ve performatif işler sunarak yeteneklerini sergiledi. Program akışı içinde gençlerin oyunları, sahne kullanımı ve metin yorumları göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Ayrıca etkinlik kapsamında izleyicilerin ilgisini çeken stand-up gösterileri de yer aldı.

konuk gösterileri ve salondaki atmosfer:

Sunuculuk ve stand-up gösterileriyle gecede Eser Yenenler ve Berfu Yenenler sahne aldı; bu performanslar izleyicilerden büyük ilgi gördü. Organizasyon, salonun dolu dolu izleyiciyle buluşmasıyla dikkat çekti ve gençlerin motivasyonunu artırdı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "10 bin kişilik spor salonumuzun tamamen dolması ve organizasyona gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin yeteneklerini sergilediği bu güzel organizasyona Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin kendilerini sanatla ifade etmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve farklı deneyimler kazanmaları açısından bu yarışmaları çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyon, genç sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve sahne deneyimi kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Final gecesi, jüri değerlendirmeleri ve izleyici ilgisiyle gençlerin yeteneklerini ön plana çıkarmaya devam etti.

11. GENÇLER ARASI TİYATRO TÜRKİYE FİNALİ ANTALYA’DA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ