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Antalya'da hafta içinde güvenlik uygulamaları: bin 774 yakalama, 179 tutuklama

Antalya'da bir haftada arananlar dahil bin 774 kişi yakalandı, 179 kişi tutuklandı; 157 bin 673 sorgulama yapıldı, çok sayıda araç ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da hafta içinde güvenlik uygulamaları: bin 774 yakalama, 179 tutuklama

Antalya'da yürütülen çalışma sonuçları:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde son bir hafta içinde kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik yoğun uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan sorgulamalarda ve operasyonlarda kayda değer sayıda yakalama ve sevk yapıldı.

sorgulama ve yakalamalar:

Çalışmalarda 157 bin 673 kişinin sorgulaması yapıldı. Bu kişiler arasından, 565'i aranan olmak üzere toplam bin 774 kişi yakalandı; adli makamlara sevk edilen 179 kişi tutuklandı. Bu veriler, kent genelinde yürütülen uygulamaların geniş çaplı ve hedef odaklı olduğunu gösteriyor.

denetimler, el konulan araçlar ve diğer bulgular:

Denetimlerde 41 bin 359 otomobil ve motosiklet incelendi; çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 47 araç ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında 3 olayda 4 kişiye idari işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında 202 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 573 geçici konaklama yeri ile 68 kiralık araç firmasının kontrol edildiği denetimlerde, 9 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı. Operasyonlarda 39 ateşli silah, toplam 559 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yapılan uygulamalar, suç ve suçlu profilini hedef alan kapsamlı denetimlerin bir parçası olarak planlandı ve hayata geçirildi.

ANTALYA’DA EMNİYET GÜÇLERİNİN SON 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ ÇALIŞMALARI, UYGULAMALAR VE...

ANTALYA’DA EMNİYET GÜÇLERİNİN SON 1 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ ÇALIŞMALARI, UYGULAMALAR VE DENETİMLERDE, 565’İ ARANAN OLMAK ÜZERE BİN 774 KİŞİ YAKALANDI. ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN 179 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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