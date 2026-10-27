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Bornova'da kaçak etil alkol deposu ortaya çıkarıldı: 21 bin 20 litre ele geçirildi

İzmir Bornova'da jandarma ekipleri, 23 Ekim'de A.O.T.'ye ait iş yerine düzenlediği operasyonda 10 tankta toplam 21 bin 20 litre etil alkol ele geçirdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bornova'da kaçak etil alkol deposu ortaya çıkarıldı: 21 bin 20 litre ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki üretiminde kullanılmak üzere etil alkol satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından 23 Ekim tarihinde A.O.T. adlı şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen malzeme ve tespitler:

Adreste yapılan aramada, 10 farklı tank içerisinde toplam 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler ve kullanım amacına ilişkin incelemeler yetkililerce sürdürüldü.

Soruşturma ve kamu sağlığı açısından etkileri:

Olayla ilgili A.O.T. hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçak veya sahte alkollü ürünlerin toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riskler göz önünde bulundurularak yürütülen bu tür operasyonlar, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespit edilmesi ve dağıtımının engellenmesine yönelik önlemler kapsamında değerlendiriliyor.

İZMİR&#039;İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 BİN 20 LİTRE ETİL ALKOL ELE...

İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 21 BİN 20 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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