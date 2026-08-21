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Antalya'da havalimanı otoparkında silahlı olay: kadın hayatını kaybetti

Antalya Havalimanı 2’nci Terminal otoparkında emekli polis H.D.'nin tabancayla vurduğu havalimanı personeli Gürcistan uyruklu Elina Ş. yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:52

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da havalimanı otoparkında silahlı olay: kadın hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Olay, sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2’nci Terminal otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru H.D. (51), kız arkadaşı olduğu belirtilen havalimanı personeli Gürcistan uyruklu Elina Ş. (38)'yi beylik tabancasıyla vurdu.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından polis ekipleri tarafından H.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve adli işlemler sürüyor.

ANTALYA HAVALİMANI 2&#039;NCİ TERMİNAL OTOPARKINDA EMEKLİ POLİS MEMURU, TABANCA İLE KIZ ARKADAŞINI...

ANTALYA HAVALİMANI 2'NCİ TERMİNAL OTOPARKINDA EMEKLİ POLİS MEMURU, TABANCA İLE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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