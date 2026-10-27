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Güney Suriye'de hava harekatı: aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 sivil yaşamını yitirdi

Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 sivil öldü, 2 kişi yaralandı; Ürdün terör bağlantısı gösterdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 01:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güney Suriye'de hava harekatı: aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 sivil yaşamını yitirdi

Olay ve bilanço:

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Suriye'nin güneydoğusundaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Deraa Sağlık Müdürü tarafından yapılan açıklamada, ölenler arasında kadın ve çocukların bulunduğu ve yaralı sayısının iki olduğu bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, hayatını kaybedenler arasında bulunan 65 yaşındaki bir sivil, şarapnel parçalarıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı Deraa Ulusal Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Arka plan ve gerekçe:

Ürdün yetkilileri, operasyonun gerekçesini 23 Ekim'de gerçekleşen kilise saldırısının faillerinin Suriye'de faaliyet gösteren "terör örgütleri" ile bağlantılı olduğunun tespit edilmesine dayandırdı. Açıklamada operasyonun, söz konusu bağlantıları hedef almak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Koordinasyon ve resmi açıklamalar:

Ürdünlü yetkililer, operasyonun Suriye tarafı ile koordinasyon halinde yapıldığını ifade etti. Resmî açıklamalarda hedef olarak gösterilen grupların Suriye'nin güneyindeki terör yapılanmalarıyla ilişkilendirildiği vurgulandı. Olayla ilgili sağlık ve güvenlik kurumlarının verdiği bilgiler kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Suriye’nin güneydoğusundaki bazı noktalara...

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Suriye’nin güneydoğusundaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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