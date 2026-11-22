COP31 kapanış müzakereleri 14. güne uzadı

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) kapanış genel kurulu, müzakerelerin 14’üncü güne taşınmasıyla gece boyunca sürdü. Türkiye’nin ev sahipliğinde yürütülen oturumlarda Avustralya müzakere başkanlığı ile koordinasyon sağlanırken, EXPO 2016 Antalya’daki Anadolu Salonu’nda delegasyonlar arasında bazı gündem maddelerinde görüş ayrılıkları öne çıktı.

Murat Kurum: umut var, üçüncü versiyon paylaşılıyor

COP31 Başkanı Murat Kurum, toplantıda örtü kararının üçüncü ve son versiyonunun sekretaryaya gönderildiğini ve hukuki incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Kurum, metnin kısa süre içinde delegasyonlarla paylaşılacağını belirterek, gece boyunca tarafların üzerinde anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürmelerini istedi. Kurum, toplantıda yaptığı konuşmada "Gerçekten hala umudum var, bu salonda Antalya’dan çok güzel kararlar alabileceğimize inancım var" ifadelerini kullandı ve taraflara kararları neticelendirme çağrısında bulundu.

Kurum, çok taraflılığı güçlendirme, güveni yeniden tesis etme ve Paris Anlaşması’nın ikinci on yılında uygulamayı hızlandırma hedefleri doğrultusunda başkanlık ekibinin Avustralya ile birlikte bütün taraflarla çalıştığını vurguladı. Ayrıca, kararların hayata geçirilmesi halinde alınacak sonuçların tüm tarafların çalışmasının karşılığı olacağını belirtti.

Görüş ayrılıkları, kabul edilen taslaklar ve itirazlar

Genel kurulda bazı karar taslakları kabul edilirken, belirli maddelerde anlaşmazlıklar kayda geçti. Finans Daimî Komitesi (SCF) ile İklim Teknolojisi Merkezine ilişkin karar taslakları itirazsız kabul edildi; Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) merkeze ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Buna karşın İklim Değişikliği Konusunda Güçlendirme Eylemi’ne (ACE) ilişkin taslağa Rusya Federasyonu temsilcisi itiraz etti. Rusya, metnin gerekli çok taraflı müzakere sürecinden geçmediğini savunarak taslağın kabulüne karşı çıktı; AB ve Birleşik Krallık ise müzakerelerde uzlaşı sağlandığını düşünmelerine rağmen itirazdan memnuniyetsizlik bildirdi. Rusya’nın itirazı üzerine konu, Uygulama Yardımcı Organı’nın (SBI) 66. oturumunda yeniden ele alınması önerildi.

Uzun vadeli iklim finansmanı konusunda da tam uzlaşı sağlanamadı. Afrika Grubu adına konuşan Gana temsilcisi, 100 milyar dolarlık hedefin değerlendirilmesinde kullanılan verilere itiraz ederek karar taslağının mevcut haliyle kabul edilmeye hazır olmadığını belirtti ve üçüncü paragrafta değişiklik talep etti. Avrupa Birliği temsilcisi ise metindeki yeni değişiklikleri kabul etmeyeceklerini kaydetti; bu nedenle ilgili gündem maddesinin değerlendirilmesi toplantının ilerleyen bölümüne bırakıldı.

Oturumda ayrıca Arjantin ve Paraguay temsilcileri, toplumsal cinsiyet kavramının kendi ülkelerindeki hukuki düzenlemeler doğrultusunda yorumlanmasına ilişkin açıklamalarının toplantı raporuna dahil edilmesini talep etti. Avrupa Birliği temsilcisi ise toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha önce kabul edilen taahhütlerden geri adım atılmaması gerektiğini vurguladı.

Genel kurul, planlanan kapanış tarihini aşarak karar taslaklarının tamamlanması amacıyla ara verdi. COP31’in kapanış genel kurulunun 22 Kasım Pazar günü yeniden toplanacağı bildirildi; Murat Kurum da delegasyonlara sabaha kadar sürecek yoğun çalışmanın sonuç verip vermeyeceğinin tarafların iradesine bağlı olduğunu hatırlattı.

Sonuç olarak, bazı karar taslaklarının kabul edildiği, ancak özellikle ACE ve uzun vadeli finansman başlıklarında kritik noktaların hâlâ müzakere edilmekte olduğu COP31’te, başkanlık ekibi ve delegasyonlar gece boyu uzlaşı aramaya devam edecek.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI'NDA (COP31), KAPANIŞ MÜZAKERELERİ 14'ÜNCÜ GÜNE UZADI. BAZI KARAR TASLAKLARININ KABUL EDİLDİĞİ KAPANIŞ GENEL KURULUNDA COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, ÖRTÜ KARARININ ÜÇÜNCÜ VE SON VERSİYONUNUN KISA SÜRE İÇİNDE DELEGASYONLARLA PAYLAŞILACAĞINI BELİRTEREK, " KALAN KONULARDA UZLAŞMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN OLDUĞUMUZU SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ. GERÇEKTEN HÂLÂ UMUDUM VAR, BU SALONDA ANTALYA'DAN ÇOK GÜZEL KARARLAR ALABİLECEĞİMİZE İNANCIM VAR" DEDİ.