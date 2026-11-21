Aybastı’da sağanak hayatı aksattı: Çakırlı Mahallesi yolu heyelanla kapandı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde gün boyu devam eden yoğun sağanak yağışın ardından Çakırlı Mahallesi Aşağı Tönel Kümeevleri yolunda heyelan meydana geldi. Olay sonucu yol ulaşıma kapandı, bölgedeki ulaşım aksadı.

etki ve ulaşım:

Heyelanın oluştuğu alanda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililerden alınan bilgiye göre can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlar, kapalı yol nedeniyle günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.

çalışma ve açılma süreci:

Bölgedeki ilgili birimlerin alanda çalışma yapacağı öğrenildi. Yapılan açıklamada, yolun yapılacak olan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi. Çalışmaların süresi hava koşullarına ve zemindeki durumun tespitine bağlı olarak belirlenecek.

Yetkililer, benzer olaylara karşı dikkatli olunması ve uyarılara uyulması çağrısında bulundu. Vatandaşlar, geçici süreliğine alternatif yolları kullanarak ulaşımı sağlamaya devam ediyor.

HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOL