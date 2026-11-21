Selçuklu'nun Tropikal Kelebek Bahçesi COP31'de:

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapanışına doğru Selçuklu Belediyesi, oluşturduğu Tropikal Kelebek Bahçesi ile öne çıktı. Mavi Bölge'de kurulan bu alan, yaklaşık 20 bin kelebeğe ve 10 farklı türe ev sahipliği yaptı ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırladı.

Kurulan bahçe sadece görsel bir çekim merkezi olmakla kalmadı; Selçuklu Belediyesi'nin çevre bilinci, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yaşam konusundaki mesajlarını doğrudan uluslararası platforma taşıdı. Kelebeklerin varlığı, iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki hassas etkisini somutlaştıran güçlü bir simge olarak öne çıktı.

Ziyaretçi ilgisi ve efektleri:

Bahçe, COP31 katılımcıları arasında ilgi odağı oldu; hem delegasyon temsilcileri hem de sivil toplum temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü. Bu dikkat, Konya ve Selçuklu'nun turizm ve doğal mirasını tanıtmada somut bir karşılık buldu. Etkinlik boyunca sağlanan çevresel mesajlar, ziyaretçilerde sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalığı artırmayı hedefledi.

Belediye perspektifi ve gelecek hedefleri:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kelebeklerin iklim değişikliğine karşı hassasiyeti nedeniyle bahçenin zirvede yer almasının önemine vurgu yaptı ve projenin COP31'deki rolünü 'çok önemli bir görev' olarak nitelendirdi. Başkan Pekyatırmacı, organizasyonun başarısında emeği geçenlere teşekkür ederek, konferansın sağlayacağı vizyon ve belgelerin yerel yönetimlere rehberlik edeceğini söyledi.

Ayrıca Başkan Pekyatırmacı, COP31'in düzenlendiği alanın ölçeğine dikkat çekerek 196 ülkenin temsil edildiği, 1 milyon metrekarenin üzerindeki bir alanda gerçekleştirilen programların yerel ve ulusal düzeyde harekete geçme çağrısını güçlendireceğini belirtti. Selçuklu Belediyesi, bu görünürlüğü yerel projelere ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakma hedeflerine bağlayarak benzer çalışmaları sürdürme taahhüdünü yeniledi.

BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI