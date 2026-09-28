Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7130 -0,05%
Bist 12.615,56 -2,20%
Altın Gram 6.568,01 -3,47%
EUR/USD 1,1370 -0,20%
Brent Petrol 98,88 +1,48%
--°

Antalya'da jandarmadan kıyılmış tütün ve kaçak sigara operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Alanya ve Döşemealtı'nda 210 kg kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara ve çok sayıda e-sigara ele geçirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da jandarmadan kıyılmış tütün ve kaçak sigara operasyonu

Operasyonun bulguları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler tarafından belirlenen şüphelilere ait ikametler, bir işletme ve bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara, 20 adet kaçak elektronik sigara ve 39 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma, ele geçirilen materyallerin tespit ve değerlendirme çalışmalarının ardından ilerleyecek ve resmi açıklamalarla paylaşılacak bilgiler netlik kazanacak.

ANTALYA’NIN ALANYA VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN...

ANTALYA’NIN ALANYA VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN TİCARETİNİN VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 210 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN, 377 PAKET KAÇAK SİGARA VE ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı
images

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutukla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi