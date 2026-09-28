Antalya'da jandarmadan kıyılmış tütün ve kaçak sigara operasyonu

Operasyonun bulguları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler tarafından belirlenen şüphelilere ait ikametler, bir işletme ve bir araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara, 20 adet kaçak elektronik sigara ve 39 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma, ele geçirilen materyallerin tespit ve değerlendirme çalışmalarının ardından ilerleyecek ve resmi açıklamalarla paylaşılacak bilgiler netlik kazanacak.

ANTALYA’NIN ALANYA VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİNİN TİCARETİNİN VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 210 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN, 377 PAKET KAÇAK SİGARA VE ÇOK SAYIDA ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.