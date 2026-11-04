İstanbul’da yasa dışı alıcı arayan şebeke Roma ve Bizans eserleriyle yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri istihbarat çalışması sonucunda, yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen tarihi eserleri satmak için İstanbul’da müşteri arayan kişileri tespit etti. Ekiplerin iki ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen eserlerin özellikleri:

Adreslerde yapılan aramalarda, deri üzerine altın kaplama İbranice yazılar bulunan 38 sayfalık bir kitap ele geçirildi. Ayrıca deri kaplı, 32 papirüs sayfasından oluşan ve dini motifler taşıyan bir kitap bulundu.

Aramalarda ayrıca üzerinde Meryem Ana ve Hz. İsa motifleri bulunan, altın yazmalı bir muhafaza ile deri üzerine İbranice yazılmış bir belge, bir metal ikona ve beş sikke ele geçirildi.

soruşturmanın seyri:

Jandarma ekipleri bulguların Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirmesi üzerine el koyma işlemi uyguladı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından adli işlemler başlatıldı ve eserlerle ilgili teknik inceleme ile soruşturma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, ele geçirilen eserlerin korunması ve yasal sürecin işletilmesi için gereken adımları atıyor.

İstanbul’da Roma ve Bizans dönemi eserlerine operasyon: Altın kaplama yazılı kitap ele geçirildi