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Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Kızılay Haftası kapsamında Eskikonak İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler yüz boyama, ikram ve müzikle halay çekti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Miniklerin Kızılay coşkusu Eskikonak İlkokulu'nda

Türk Kızılay Patnos Şubesi tarafından düzenlenen Kızılay Haftası etkinliği, Ağrı’nın Patnos ilçesindeki Eskikonak İlkokulu öğrencilerine neşeli bir gün yaşattı. Okul bahçesinde gerçekleşen program, hem eğlence hem de dayanışma temalarını bir araya getirdi.

Etkinlik öğeleri:

Çocuklar etkinlik boyunca yüz boyama ile renklenirken, sunulan çeşitli ikramlar ve müzik eşliğinde düzenlenen aktiviteler günün canlı geçmesini sağladı. Öğrenciler, Kızılay gönüllülerinin eşliğinde müzikle halay çekerek programın en coşkulu anlarını oluşturdu.

Gönüllülük ve dayanışma mesajı:

Programın amaçlarından biri, küçük yaşlarda Kızılayın yardımlaşma ve dayanışma anlayışını tanıtmak olarak vurgulandı. Gönüllüler ile öğrencilerin bir araya gelmesi, paylaşma ve birliktelik mesajını somut olarak gösterdi.

Etkinlik boyunca oluşan neşeli görüntüler okul bahçesine renk katarken, düzenlenen program Kızılay Haftası kapsamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek iyilik anlayışını yaygınlaştırma çabalarını da ortaya koydu.

AĞRI’DA KIZILAY HAFTASI ÇOCUKLARIN NEŞESİYLE KUTLANDI

AĞRI’DA KIZILAY HAFTASI ÇOCUKLARIN NEŞESİYLE KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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