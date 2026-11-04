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Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz bahçesinde otlayan 22 koyundan 10'u kurt saldırısında telef oldu; çoban Şahin Erdoğan'ın müdahalesi diğerleri kurtardı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

Olayın gelişimi

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi Akdere mevkiinde, Osman Erhan'a ait 22 koyun otlamaları için Serkan Oğuz'un ceviz bahçesine bırakıldı. Bir süre sonra bahçeye yaklaşan bir kurt sürüye saldırdı. Olayı fark eden çoban Şahin Erdoğan, kurda müdahale ederek saldırganı sürüden uzaklaştırdı.

Maddi kayıp ve tespit:

Saldırının ardından yapılan kontrolde 10 koyun'un telef olduğu belirlendi. Yaşanan saldırı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan koyun sahibi Osman Erhan, önemli ölçüde maddi zarara uğradı.

Çobanın müdahalesinin önemi:

Şahin Erdoğan'ın hızlı müdahalesi sayesinde sürüdeki diğer koyunların kurtarıldığı öğrenildi. Sahadaki tespitler, olası daha büyük bir kaybın önlendiğini gösteriyor.

ÇİVRİL&#039;DE KURT SALDIRISINDA 10 KOYUN TELEF OLDU

ÇİVRİL'DE KURT SALDIRISINDA 10 KOYUN TELEF OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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