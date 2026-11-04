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Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Kilis polisi, kasten öldürme ve uyuşturucu suçlarından hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş cezası olan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Kilis’te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan kişi, adli işlem sonrası ceza infaz kurumuna teslim edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ekrem Çetin Mahallesi’ndeki şahıs tespit edilerek yakalandı.

gözaltı ve teslim işlemleri:

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından resmi prosedürlere uygun olarak adliyeye sevk edildi. Yapılan işlem ve tutanakların tamamlanmasının ardından ilgili kişi Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmaların, aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı ve koordineli çabaların bir parçası olduğu belirtildi.

Kilis&#039;te 15 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kilis'te 15 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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