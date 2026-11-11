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Eyüpsultan'da elektrik sobası devrilmesi sonucu gecekondu yandı, bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da gecekondu yangınında 70 yaşındaki Derya Türeyen yaşamını yitirdi; kardeşi yangının elektrik sobasının devrilmesiyle başladığını belirtti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan'da elektrik sobası devrilmesi sonucu gecekondu yandı, bir kişi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

İstanbul Eyüpsultan İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta dün gece saat 02.00 sıralarında bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; ancak alevler kısa sürede yapıyı sardı. İtfaiye, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerinden alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede yangında yaşamını yitiren kişinin Derya Türeyen (70) olduğu belirlendi.

aile fertlerinin ifadeleri:

Yangında kardeşini kaybeden Sebahattin Türeyen, olayın elektrik sobasının devrilmesi sonucu başladığını söyledi. Sebahattin Türeyen, itfaiye ekiplerinin geldiğini ancak yapılan müdahaleye karşın evin küle döndüğünü anlattı: "İtfaiyeler yangın başlayınca gelmişler. Ama 2 saat uğraşından sonra ev kül olmuş yanmış, kurtaramamışlar. Camları kırmak istemişler, demir varmış kıramamışlar."

Sebahattin Türeyen, ablasının evde tek başına yaşadığını ve yaşamını 65 yaş aylığı ile sürdürdüğünü belirtti. Olay anına ilişkin ifadelerinde, "Kendisi uyuyormuş, yangın başlayınca seslenmişler ama o herhalde ateş ve dumanla birlikte sersemlemiş, konuşamamış" sözlerine yer verdi.

Aile içinde kalan miras ve maddi kayıplara ilişkin de konuşan Sebahattin Türeyen, ailenin anneden kalan yerlerle ilgili dağıtımdan bahsetti ve evle birlikte yanan yaklaşık 60 bin lira tutarındaki paranın kaybolduğunu söyledi. Ayrıca dört kişi olduklarını ve anneden kalan toplam tutarın yaklaşık 128 bin lira olduğunu aktardı. En son ablasıyla 1.5 ay önce yüz yüze görüştüğünü, ablasının kimseye muhtaç olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ilerletilecek. Yangının kesin çıkış nedeni ve ayrıntılar yetkili birimlerce yapılacak inceleme ile netleşecek.

SEBAHATTİN TÜREYEN

SEBAHATTİN TÜREYEN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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