Bingöl'de Çapakçur geçişini kolaylaştıracak yeni köprü temel atıldı

Bingöl'de yeni köprü projesi temeli atıldı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kültür ve Saray mahallelerini bağlayacak araç ve yaya köprüsünün Çapakçur Deresi üzerinde inşa edileceğini ve projenin temelinin atıldığını açıkladı. Belediye tarafından hayata geçirilen Betonarme Araç Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında saha çalışmaları başladı ve proje alanında incelemeler gerçekleştirildi.

projenin teknik ayrıntıları:

Proje, Kültür, İnalı ve Esentepe mahallelerini Saray, Simani ve çevre mahallerle doğrudan bağlayacak şekilde planlandı. Köprünün temelini güçlendirmek amacıyla 1,20 metre çapında ve 27 ila 37 metre derinlikte toplam 70 fore kazık imalatı gerçekleştiriliyor.

Köprü yaklaşık 74 metre uzunluğunda ve kaldırımlar dahil 14 metre genişliğinde inşa edilecek; hem araç hem yaya trafiğine hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 1 kilometre bağlantı yolu, istinat duvarları, lineer aydınlatma sistemleri ve dekoratif LED aydınlatmalı kaldırımlar yapılacak.

ulaşıma etkisi ve hedefler:

Yeni köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Çapakçur Viyadüğü, Gündoğdu Kavşağı, Kültür Kavşağı ve Bingöl-Muş Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Özellikle Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımda yeni bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Projenin kent ulaşımı açısından önemine değinen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Bugün çok önemli bir projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirecek yeni köprümüzün temelini atmış bulunmaktayız. Bu köprüyle hem yaya hem de araç trafiğini ciddi anlamda rahatlatacağız. Başta Gündoğdu Kavşağı olmak üzere DSİ Kavşağı ve Kültür Kavşağı gibi yoğun noktalardaki trafik yükünü azaltacağız" dedi.

Arıkan, hastaneye ulaşımın kolaylaşacağına da dikkat çekerek, "Mevcut hastanemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermesiyle birlikte bu güzergahın önemi daha da arttı. Yeni köprümüz, hastaneye ulaşımı kolaylaştırırken şehrimizin trafiğine de nefes aldıracak. Projemizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan proje alanına giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

BİNGÖL’DE YENİ KÖPRÜ PROJESİNİN TEMELİ ATILDI