Güney Ege zeytin mirasını turizme taşıyor

Güney Ege'nin zeytin kültürü turizme taşınıyor

Güney Ege'nin zeytin ve zeytinyağı geleneğini deneyim turizmine dönüştürmeyi hedefleyen Aydın ve Muğla Zeytin Rotaları Projesi, Kuşadası'nda düzenlenen tanıtım programıyla duyuruldu. Proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda, Aydın ve Muğla valilikleri ile il kültür ve turizm müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülecek.

rotaların kapsamı ve amaçları:

Projeyle Aydın ve Muğla'nın toplam sekiz ilçesinde zeytin kültürünü merkeze alan tematik rotalar oluşturulacak. Rotalar; zeytin hasadı, zeytinyağı üretimi, tadım etkinlikleri, gastronomi deneyimleri ve kültürel miras duraklarını tek bir ağ içinde birleştirerek ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Hedefler arasında zeytincilik geleneğinin korunması, yerel değerlerin tanıtılması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve turizm hareketliliğinin kıyıdan iç kesimlere yayılması bulunuyor. Proje ayrıca kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi ve yerel üreticilere doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Tanıtım programına Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Saraç, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Etkinlik Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Havva Seçer Saraç projeyi, ildeki köklü mirası turizme taşıyan ve turizm potansiyeline yeni bir boyut kazandıran bir çalışma olarak nitelendirdi ve "Turizm artık yalnızca kum, güneş ve denizden ibaret değildir" diyerek deneyim odaklı alternatif destinasyonların önemine vurgu yaptı.

Ümit Gülyağı ise zeytinin yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, bu coğrafyanın kültürel mirası olduğunu belirterek projenin amacını "zeytinlikleri, zeytinyağı üretimini, yerel lezzetleri, köylerimizin kültürel zenginliklerini ve bölgenin doğal güzelliklerini bir bütün hâlinde değerlendirerek deneyim odaklı bir turizm rotası oluşturmak" şeklinde özetledi.

Dr. Osman Varol projeye ilişkin olarak zeytinin tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekti ve bu girişimin deneyim turizmi yaklaşımıyla turizmi çeşitlendirme hedefini desteklediğini söyledi.

Konuşmaların ardından proje sunumları yapıldı ve program kapsamında zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Proje, bölgenin tarımsal, kültürel ve gastronomik değerlerini bir araya getirerek ziyaretçilere yeni deneyimler sunmayı hedefliyor.

GEKA, AYDIN VE MUĞLA’NIN ZEYTİN KÜLTÜRÜNÜ TURİZMLE BULUŞTURUYOR