Şanlıurfa'da binlerce fidan geleceğe nefes oldu

etkinlik alanı ve amaç:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki orman parkında düzenlenen program, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla gerçekleştirildi. Binlerce fidanın toprakla buluşturulduğu törende, ağaçlandırmanın hem çevresel hem de toplumsal boyutlarına vurgu yapıldı.

katılımcılar ve organizasyon:

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü İsmail Poyraz'un yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

mesajlar ve vurgular:

Vali Hasan Şıldak törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Şıldak, "Ülkemizin tamamında 11 Kasım günü saat 11’de sembolik olarak herkesin fidanları toprakla buluşturduğu milli bir dava olarak yürütülen, ağaçlandırma yani yeşili koruma ve yeşil örtüyü arttırma günü olarak ilan edildi. Bugünde biz Büyükşehir Belediyemize ait olan bu orman alanında, kent ormanında, orman parkı da diyebiliriz. Yapacağımız etkinlikle ağacı sev, ağacı koru, ormana sahip çık, ülkemizin yeşil örtüsünü koru mesajını bütün vatandaşlarımıza vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

geleceğe yatırım ve toplum katılımı:

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ise etkinliğin yalnızca fidan dikmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda ortak çevre bilinci ve gelecek sorumluluğunun ifadesi olduğunu belirtti. Aksoy, "Bugün toprağa yeni fidanlar kazandırmak, şehrimizin yarınlarına nefes olmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için bir aradayız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizin dört bir yanında aynı anda gerçekleştirilen ortak bir çevre bilincinin ve gelecek sorumluluğunun aslında bir ifadesidir. Bu yıl geleceğe nefes dünyaya barış mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikler ağacın ve ormanın yalnızca tabiatın yalnızca bir parçası olmadığını hayatın, bereketin ve huzurun da vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bizlere hatırlatmaktadır" dedi.

Programa katılan öğrenciler, kendi elleriyle diktikleri fidanların kendileri için anlam taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, yerel yöneticiler, kurumlar ve vatandaşların ortak katılımıyla sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN FİDAN DİKİM TÖRENİNE, ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AHMET AKSOY, VALİ YARDIMCISI FATMAGÜL DALMIŞ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ MİTHAT CAN KUTLUCA, ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ İSMAİL POYRAZ, KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİ İLE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VATANDAŞ KATILDI.