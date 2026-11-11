Yangından sonra yeniden yeşillendirme: Gömeç’te 8 bin fıstıkçamı toprakla buluştu

Yanan alanlarda toparlanma ve ağaçlandırma çalışması

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, geçtiğimiz yaz yaşanan büyük yangının izlerini silmek için başlatılan ağaçlandırma çalışmaları Hacıhüseyinler Mahallesi’nde törenle sürdürüldü. Etkinlikte 8 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu; çalışmanın hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Törene geniş katılım sağlandı:

Törene Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Burhaniye Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu ile daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon sırasında görev alan orman işletme yetkilileri ile yerel yönetimler arasında koordinasyon göze çarptı.

Konuşmalar: gelecek için miras vurgusu:

Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz konuşmasında etkinliğin önemine değinerek, «Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece fidan dikmek için değil, geleceğe nefes, yarınlarımıza umut olmak için bir araya geldik» ifadelerini kullandı. Aymaz, ormanların hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı önemi vurguladı ve dikilen fidanların gelecek nesillere bırakılacak miras olarak görüldüğünü belirtti.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir ise konuşmasında, ormancılığın ve gönüllü katılımının bir vatan savunması niteliği taşıdığını söyleyerek, «Bir vatan savunması nasıl silahlı kuvvetlerimizle cephede oluyorsa, yeşil vatanda da ormancılarımızla oluyor ve gönüllülerimizle oluyor» dedi. Kaymakam Mahir, etkinlikle Gömeç’in tekrar yeşil günlerine kavuşacağına inancını dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılan Burhaniye Bahçelievler İlkokulu öğrencileri şarkılar söyleyip şiirler okudu. Ayvalık Orman İşletme Şefi Ertuğrul Salının kısa bilgilendirmesinin ardından askerlerden sivillere, çocuklardan yaşlılara kadar herkes birlikte fidan dikimine katıldı ve 8 bin fıstıkçamı toprakla buluştu.

Yetkililer, dikilen fidanların bakımının ve yangına dayanıklı bir orman yapısının oluşturulmasının takip edileceğini; ayrıca uzun vadede bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir orman dokusunun teşvik edileceğini belirtti. Toplumsal katılımın yüksek olduğu etkinlik, hem yeniden yapılanma çabasını hem de toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardı.

GÖMEÇ İLÇESİNDE, GEÇTİĞİMİZ YAZ YAŞANAN BÜYÜK YANGINDA ZARAR GÖREN ALANLARDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINA BAŞLANDI.